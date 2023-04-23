В Донецке сообщили о повреждении домов и газопровода при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены дома и газопровод. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению представительства СЦКК, были повреждены объекты в Кировском районе города.

Уточняется, что в воскресенье украинские войска семь раз обстреливали столицу ДНР, в том числе дважды — из реактивных систем залпового огня.

21 апреля в СЦКК сообщали, что украинские войска выпустили по Кировскому району города восемь снарядов калибра 155 мм.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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