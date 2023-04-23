Армия Судана заявила, что спецназ атаковал конвой посольства Франции во время эвакуации

Вооруженные силы Судана заявили, что силы быстрого реагирования (спецназ) страны напали на конвой, организованный французским посольством для эвакуации своих граждан. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

«Силы быстрого реагирования атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации», — говорится в заявлении суданской армии.

В результате перестрелки около здания диппредставительства, как утверждают ВС страны, получил ранения один гражданин Франции.

23 апреля МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан и дипломатического персонала из Судана. Как сообщал BFMTV, суданская армия и военизированные формирования Сил оперативной поддержки (RSF) «предоставили гарантии безопасности».

Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол сообщал, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в столичном городе Хартуме, эвакуированы в российское посольство.