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Spiegel: многие украинские военные были убиты или получили ранение в Бахмуте

Журналист Spiegel Кляйн рассказал о множестве потерь ВСУ убитыми или ранеными в Артемовске

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях за Бахмут (украинское название Артемовска) большое количество военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом говорится в репортаже корреспондента немецкого журнала Der Spiegel Экхарда Кляйна.

Украинские войска не могут добиться значительного прогресса, потому что в этом городе это сделать «очень сложно», отметил он.

По его словам, в последние два дня обстрелы усилились, ВСУ пытаются двигаться вперед, «но терпят неудачу».

«Многие украинские военнослужащие уже получили ранения или были убиты здесь. Особый риск возникает после наступления темноты», -— заявил Кляйн на видео, на котором запечатлены военные ВСУ.

В материале также говорится, что Украина не намерена отказываться от Артемовска, несмотря на то, что, согласно информации газеты The Washington Post, США рекомендовали украинскому руководству покинуть город, чтобы минимизировать потери.

22 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские силы взяли под контроль три квартала в западной части Артемовска.

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