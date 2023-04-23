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Минобороны РФ: авиация ВКС России уничтожила две украинские ДРГ в Харьковской области

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) около Молчаново и Крахмального в Харьковской области.

Также он сообщил, что на Купянском направлении российской авиацией в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия ВСУ южнее Ольшан.

Якимин добвил, что в Петропавловке из артиллерийского орудия 2С19 «Мста-С» была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

Накануне министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что на Купянском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки составили до 60 военнослужащих.

18 апреля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской народной республике удалось пресечь действия двух украинских ДРГ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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