Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил эвакуацию сотрудников посольства США и членов их семей из Судана, сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня (в субботу — ред.) по моему приказу американские военные провели операцию по выводу сотрудников правительства США из Хартума. ... Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, которые успешно доставили их в безопасное место. И я благодарю Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе нашей операции», — указано в сообщении.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

Ранее американские власти эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана.