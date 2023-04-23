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Минобороны: саперы обезвредили до 200 немецких мин, установленных ВСУ в населенном пункте

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РИА Новости

Саперы обезвредили до 200 мин немецкого производства, установленных ВСУ в населенном пункте, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

«В населенном пункте на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции формирования ВСУ установили мины при помощи систем дистанционного минирования немецкого производства», — указано в сообщении.

Один из российских солдат с позывным «Дизель» рассказал, как стал свидетелем дистанционного минирования местности со стороны ВСУ — несмотря на наличие мирных жителей, украинские солдаты установили мины прямо посреди застройки.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины комплексно минируют здания, из которых их выбивают в Артемовске.

Он назвал главной целью такого использования взрывчатки мирное население города.

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