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РИА Новости: житель Артемовска сообщил, что ВСУ имитировали звуки боя, чтобы грабить людей

Житель Артемовска сообщил, что ВСУ имитировали звуки боя, чтобы проще грабить людей, бежавших от боевых действий, сообщает РИА Новости.

«У мародеров из ВСУ сложилась своего рода традиция грабежей: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирает бытовую технику. Под потоки награбленного в системе ВСУ централизованно выделено специализированное подразделение Укропошты», — рассказал эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артемовском Александр Муляр.

По его словам, ВСУ для облегчения грабежей имитируют небольшой стрелковый бой, дожидаются бегства жителей домов — а затем грабят дома, гаражные кооперативы, оставляя ограбленные квартиры и помещения открытыми.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре и Константиновке начались бунты.

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