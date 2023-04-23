В СБР Судана заявили, что координируют эвакуацию посольства США с американскими военными, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети организации.

«Командование Сил быстрого реагирования скоординировалось с военной миссией США, состоящей из 6 воздушных судов, для эвакуации дипломатов и членов их семей в воскресенье утром», — указано в сообщении.

В СБР утверждают, что провели полномасштабную подготовку к эвакуации американской дипломатической миссии и провели консультации с другими иностранными посольствами.

Ранее российское посольство в Судане сообщило о 140 желающих покинуть страну россиянах и иностранцах.

Дипломат пояснил, что посольство прорабатывает все возможные планы и стратегии эвакуации — однако пока работа над вывозом людей невозможна из-за того, что все пути к посольству перекрываются линией соприкосновения армии Судана и сил быстрого реагирования.