«5 канал»: генерал Кривонос посоветовал ВСУ использовать тактику нацистов против России

Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил в эфире украинского «5 канала», что нужно наступать на ВС РФ так, как это делали немцы, «в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление».

«Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление. <…> Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах», — указал военный.

Ранее Министерство обороны России опубликовало запись, на которой артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ поразили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве. Как отмечает МО РФ, украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник российских сил, но было слишком поздно, так как координаты их укреплений уже были переданы артиллеристам.