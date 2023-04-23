The Economist: ВСУ могут попасть в окружение при попытке начать контрнаступление

Вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины может определить будущее как Украины, так и всей Европы. Об этом пишет The Economist.

«Судьба Украины и форма западных альянсов могут зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько недель», — пишет издание.

По его данным, украинская сторона владеет ограниченными запасами ракет класса «земля-воздух», а также войск для того, чтобы превзойти численность обороны РФ.

«Таким образом, Украине и ее западным покровителям следует подготовиться к возможности того, что контрнаступление принесет лишь незначительный успех, если не хуже», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что украинский генерал-полковник Сергей Кривонос рекомендовал ВСУ, воевать как немецкие нацисты в 1941 году — наносить удар в оборонительные порядки российской армии, где недостаточно личного состава для обороны.