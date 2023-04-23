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Украинский генерал рекомендовал ВСУ воевать как немецкие нацисты в 1941 году

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Администрация Президента Украины

Украинский генерал-полковник Сергей Кривонос рекомендовал ВСУ воевать как немецкие нацисты в 1941 году — наносить удар в оборонительные порядки российской армии, где недостаточно личного состава для обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление. <…> Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах», — заявил Кривонос.

Он добавил, что российская армия превосходит украинскую в опыте и навыке строительства оборонительных сооружений — этот аспект военного искусства, по словам Кривоноса, ВСУ до недавних пор игнорировали.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре и Константиновке начались бунты.

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