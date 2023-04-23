«РВ»: финский наемник показал последствия удара, уничтожившего 120 «солдат удачи» ВСУ

Наемник из Финляндии показал последствия удара ВС РФ, уничтожившего 120 «солдат удачи», сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Речь идет о ракетном ударе по расположенному на Западной Украине Яворовскому полигону, 13 марта 2022 года, где находились на комплектовании части наемников на службе ВСУ. Тогда в медиапространстве почти сразу появились видеокадры места поражения — некоторые авторы видео — наемники — тогда заявили, что собираются покинуть Украину.

«Через год всплыло новое видео. В результате удара 13 марта 2022 г. по Яворовскому полигону 60 боевиков были убиты сразу и более 50 позже умерли от ран. Сообщалось, что всего ликвидировано более 120 представителей разных стран» — указано в подписи под видео.

Ранее Министерство обороны России заявило, что за сутки на Донецком направлении ликвидированы до 255 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников.