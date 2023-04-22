«Страна.ua» сообщила о взрывах в Харькове

Несколько взрывов были слышны в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

В настоящий момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось о взрывах в Киевской области.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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