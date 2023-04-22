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Рогов: ВСУ накапливают технику на заводах и в зернохранилищах Запорожской области

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AP

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают военную технику на крупных гражданских объектах подконтрольной киевским властям части Запорожской области, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные «позабирали» почти все крупные гражданские объекты для скопления военной техники.

«Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения», — сказал Рогов.

Он также указал, что в самом городе Запорожье, который находится под контролем Киева, большое количество вооружений ВСУ скрыто в цехах металлургического комбината «Запорожсталь». Рогов обратил внимание, что это громадное предприятие, где имеется «много закрытых от просмотра помещений и объектов».

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы писал, что американские военные и союзники готовят Вооруженные силы Украины к наступлению. По информации издания, оно запланировано на 30 апреля.

О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как на Украине, так и на Западе. СМИ писали, что наиболее вероятный план ВСУ заключается в атаке в направлении Мелитополя и Бердянска с целью разделения российской группировки, перерезания путей снабжения и блокировки сухопутного коридора в Крым. Также в качестве возможного направления для контрудара и захват левобережной части Херсонской области.

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