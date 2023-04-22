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Сын Пескова подтвердил, что служил в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО

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Nikolay Choles/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай Песков, подтвердил в интервью kp.ru, что он служил в зоне специальной военной операции (СВО) в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, во время службы он получил медаль «За отвагу». Песков-младший был удостоен этой награды «за определенный боевой подвиг».

«Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу», — сказал Песков-младший.

Он также заявил, что инициатива поехать в зону спецоперации была его личная, а отец только поддержал его решение.

«Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК», — рассказал Песков-младший.

По словам 33-летнего мужчины, в этом ему помог отец.

«Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился», — продолжил он, добавив, что «не мог сидеть в стороне» и наблюдать, как его друзья и другие люди отправляются в зону СВО.

Песков-младший также указал, что был рядовым, несмотря на то, что во время срочной службы получил звание старшего сержанта.

«Там у нас нету званий. Там немножко по-другому все», — отметил он, говоря о нахождении в рядах ЧВК.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 33-летний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай отслужил рядовым артиллеристом в его частной военной компании.

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