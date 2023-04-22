Пригожин заявил о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер» по подложным документам

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай служил в ЧВК по подложным документам. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

По его словам, Дмитрий Песков обратился к нему летом за советом.

«Его сын [Николай] собрался ехать на войну и отговорить его от этого было бесполезно. В Министерство обороны идти я ему не посоветовал, поскольку он отсиделся бы там в штабе либо ушел бы на «мясо», — сообщил предприниматель.

Он добавил, он взял Николая Пескова «к себе» и изменил его фамилию, имя и отчество. Пригожин уточнил, что об этом знал лишь он и руководитель кадровой службы. По его словам, сначала сын представителя Кремля прошел подготовку в качестве «штурмена», но позже его поставили членом расчета РСЗО «Ураган». Спустя шесть месяцев Песков-младший ушел в отпуск. Пригожин уточнил, что никто из расчета «Урагана» не знал, кем является их сослуживец.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 33-летний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай отслужил рядовым артиллеристом в его частной военной компании.

В сентябре прошлого года Дмитрий Песков опроверг сообщения средств массовой информации о том, что его сын Николай отказался явиться в военкомат.