Минобороны Азербайджана заявило о ранении трех военных в Карабахе при подрыве на мине

В Нагорном Карабахе на мине подорвался военный грузовик азербайджанской армии, трое военнослужащих ранены. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 22 апреля около 17:00 по местному времени (16:00 мск). Грузовик азербайджанской армии перевозил средства обеспечения на позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар (Шушинский район).

В Минобороны заявили, что автомобиль подорвался на мине, заложенной на проезжей части дороги армянской стороной.

В результате взрыва были ранены водитель автомобиля и один военнослужащий, также ранение получил один из военных, который пришел на помощь к пострадавшим, он подорвался на противопехотной мине.

19 апреля в Министерстве обороны России зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в зонах ответственности российских военных.