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Балицкий сообщил о подрыве в локомотивном депо в Мелитополе

Балицкий: диверсанты ВСУ устроили взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе

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РИА Новости

На территории локомотивного депо в Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля произошел подрыв, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его заявлению, к подрыву причастна украинская сторона.

«Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — написал Балицкий.

Он также обвинил Киев в артиллерийских ударах по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району в период с 31 марта по 22 апреля. Врио губернатора Запорожской области обратился к Главному следственному управлению Следственного комитета России с призывом организовать проверки.

22 апреля власти Новой Каховки заявили о разрушении жилого дома после удара ВСУ по городу.

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