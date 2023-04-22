Глава МИД Альбарес: Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 в ближайшие дни

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что шесть танков Leopard 2A4 будут переданы его страной Украине в ближайшие дни. Об этом он сообщил газетам немецкой медиагруппы Funke, передает РИА Новости.

После того, как Испания передаст шесть из десяти обещанных танков Leopard, на Украину будут отправлены еще четыре боевые машины, рассказал глава испанского МИД.

Альбарес также заявил, что Испания будет поддерживать Украину «столь долго, сколько ей будет необходимо».

Ранее Reuters сообщал, что Испания отправила Украине первую партию из шести танков Leopard 2A4 и бронетранспортеры. Технику погрузили на грузовой корабль в порту Сантандера. После прибытия в Польшу, танки будут переданы Украине.

В марте Минобороны Испании сообщало, что обучение управлению танками Leopard 2A4 прошли 55 украинских военнослужащих из более 850 военных ВСУ, прошедших подготовку в стране.