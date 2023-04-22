Белгородский губернатор Гладков заявил о попадании под обстрел ВСУ Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Новая Таволжанка в Шебекинском районе области попало под обстрел Вооруженных сил Украины.

«Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка», — написал Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи, подчеркнул губернатор региона.

Он также добавил, что на место обстрела для оперативного устранения последствий выехали белгородские аварийные службы.

Ранее 22 апреля губернатор Белгородской области сообщал, что рядом с местом взрыва на улице Шаландина в Белгороде саперы обнаружили авиационную бомбу. Позже Гладков сообщил, что обнаруженный снаряд вывезли с территории жилого сектора.