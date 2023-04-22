Рогов: в Запорожской области участились случаи перехода бойцов ВСУ на сторону России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области участились случаи перехода бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время», — заявил он.

Он отметил, что в последние дни добровольно сдались в плен восемь военнослужащих из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.

Рогов отметил, что Киев перебрасывает военнослужащих из западных регионов Украины.

Рогов также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают использовать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки на Запорожскую АЭС.

Ранее офицер Вооруженных сил России заявлял, что российские военные в Запорожской области использовали FPV-дроны, чтобы распространить над украинскими позициями листовки, призывающие сложить оружие.