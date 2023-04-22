Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рогов: в Запорожской области участились случаи перехода бойцов ВСУ на сторону России

close
100%
РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области участились случаи перехода бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время», — заявил он.

Он отметил, что в последние дни добровольно сдались в плен восемь военнослужащих из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.

Рогов отметил, что Киев перебрасывает военнослужащих из западных регионов Украины.

Рогов также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают использовать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки на Запорожскую АЭС.

Ранее офицер Вооруженных сил России заявлял, что российские военные в Запорожской области использовали FPV-дроны, чтобы распространить над украинскими позициями листовки, призывающие сложить оружие.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях