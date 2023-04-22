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Власти заявили о разрушении жилого дома после удара ВСУ по Новой Каховке

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Как заявили в администрации, украинский снаряд попал в жилой дом в Новой Каховке по улице Сосновая, 71.

В результате удара дом был разрушен, поврежден газопровод, также есть один пострадавший, отметили в администрации Новой Каховки и добавили, что скорая помощь не может подъехать к дому в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских войск.

Утром 22 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район, в результате три населенных пункта остались без электричества. По его словам, ВСУ нанесли более 20 ударов по территории района.

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