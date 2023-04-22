Вучич: Сербия планирует купить на Западе вертолеты Ми-35 российского производства

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах Белграда приобрести несколько вертолетов российского производства Ми-35 у стран Запада. Заявление было сделано политиком на смотре вооружений на военном аэродроме в Батайнице, передает РИА Новости.

Почетным гостем смотра «Гранит» стал премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В смотре участвуют более пяти тыс. военных, свыше 60 самолетов, вертолетов и дронов. Гостям продемонстрированы свыше 2,3 тыс. видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники импортного и сербского производства.

После того, как над гостями мероприятия пролетели вертолеты воздушного флота Сербии, Вучич отметил, что западные страны осуществляют поставки вертолетов своего производства в страну.

«Уверен, что от западных стран сможем получить и вертолеты восточного производства — Ми-35, которые производят весьма устрашающий звук, который вы сейчас услышали. Исключительные [вертолеты], так называемые «летающие танки», «вертолеты-крепости», которые для нас имеют величайшее значение», — заявил политик.

Ранее Минобороны Сербии сообщило, что армия республики проводит учебный курс с военными США.