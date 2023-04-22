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Минобороны РФ показало удар артиллеристов по укрепленным позициям ВСУ в лесу

Министерство обороны России опубликовало запись, на которой артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ поразили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве.

Как отмечает МО РФ, украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник российских сил, но было слишком поздно, так как координаты их укреплений уже были переданы артиллеристам.

После этого артиллеристы нанесли точные залпы из 120-мм самоходных орудий «Нона-С» по опорным пунктам ВСУ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на Донецком направлении штурмовые отряды Вооруженных сил РФ за последние сутки взяли под свой контроль три квартала в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Также врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Вооруженные силы Украины сделали попытку наступления на четырех направлениях в республике, но им оказали противодействие ВС России.

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