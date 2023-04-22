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Минобороны РФ заявило о ликвидации до 255 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении

Министерство обороны России заявило, что за сутки на Донецком направлении ликвидированы до 255 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, а также различная украинская боевая техника.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20», — говорится в сводке министерства.

В районе села Серебрянка Донецкой народной республики, также сообщает Минобороны, российскими войсками уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе города Константиновка ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что украинская группировка в Артемовске (украинское название — Бахмут) взята в котел.

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