Sana: боец группировки «Касад» застрелил ребенка в лагере беженцев «Аль-Холь» в Сирии

В подконтрольном группировке «Касад» лагере беженцев «Аль-Холь» к востоку от сирийского города Хасаке погиб ребенок, его застрелили. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство Sana со ссылкой на местные источники.

«Один из «касадовцев» застрелил ребенка в восьмом секторе лагеря», — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента не приводятся.

Как отмечает агентство, боевики группировки «Касад» удерживают тысячи перемещенных семей в «Аль-Холе» в нечеловеческих условиях на фоне острой нехватки питьевой воды, продуктов питания, медицинского обслуживания, лекарств и безопасности.

Ранее сообщалось, что Анкара собирается использовать предстоящие переговоры глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана в мае, чтобы поднять вопрос о борьбе с терроризмом на сирийской территории.