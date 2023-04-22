InsideOver: РФ, Китай и КНДР создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане

Журналист Федерико Джулиани в своем материале для издания InsideOver заявил, что Россия стала частью «блока», несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам обозревателя, на любой географической карте можно легко обнаружить «треугольник смерти» в районе Тихого океана, который состоит из Китая, Северной Кореи и России. Согласно тексту статьи, Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в данном районе, пытаясь осложнить жизнь администрации президента США Джо Байдена, которая вынуждена пристально следить как за развитием украинского конфликта, так и за действиями в Восточной Азии.

Ранее вице-адмирал, начальник штаба Черноморского флота ВМФ России с 1992 по 1997 год Петр Святашов заявлял, что внезапные учения ВМФ России в Тихом океане, где ситуация становится все напряженнее, являются ответом на недружественный жест Запада . Он отмечал, что маневры проходили отдельно от Китая и не связаны с визитом в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу, хотя его присутствие имело важное значение.