Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства, в 07:35 и 07:45 по московскому времени ВСУ выпустили по Донецку в общей сложности восемь снарядов калибра 155 мм.

21 апреля в СЦКК сообщали, что украинские войска выпустили по Кировскому району города восемь снарядов калибра 155 мм.

Telegram-канал Shot также сообщал, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит из автомата пограничниками в небе над Курской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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