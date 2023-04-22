Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: украинские военные бросают в Артемовске оружие и боеприпасы при отступлении

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские военнослужащие, отступая в Артемовске (украинское название – Бахмут), бросают большое количество оружия и снарядов, рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

«Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение. Есть американские пулеметы», — сказал он.

По его словам, если оружие в рабочем состоянии, то его бойцы забирают и переносят на свои позиции.

«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», — добавил боец.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» заявили, что находят атрибуты с нацистской символикой в Артемовске.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях