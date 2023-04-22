РИА Новости: украинские военные бросают в Артемовске оружие и боеприпасы при отступлении

Украинские военнослужащие, отступая в Артемовске (украинское название – Бахмут), бросают большое количество оружия и снарядов, рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

«Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение. Есть американские пулеметы», — сказал он.

По его словам, если оружие в рабочем состоянии, то его бойцы забирают и переносят на свои позиции.

«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», — добавил боец.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» заявили, что находят атрибуты с нацистской символикой в Артемовске.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.