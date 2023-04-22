Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили, что находят атрибуты с нацистской символикой в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал РИА Новости об атрибутах с нацистской символикой, которые группа часто находит на украинских позициях в Артемовске (украинское название – Бахмут).

«У них ножи разные есть с такой символикой [нацистской]. Был обнаружен нож со свастикой. Шевроны попадаются с нацистской символикой», — отметил военный.

Он полагает, что таким образом противник хочет показать силу и власть, запугать российских бойцов.

Ранее боец ЧВК «Вагнер», показывая корреспонденту информагентства трофейную бронемашину, сообщил, что ВСУ помечают свою бронетехнику белыми крестами, напоминающими знак вермахта.

Несколько дней назад стало известно, что военные ВСУ кидали гранаты в подвал с мирными жителями в Артемовске.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.