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WP: ФБР ищет иностранцев среди друзей обвиняемого в утечке Тейшеры

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ФБР ищет иностранцев среди друзей обвиняемого в утечке 21-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Даглас Тейшейры. Об этом пишет газета The Washington Post.

По информации издания, силовики допросили тех, кто пользовался частным сервером Тейшеры в Discord. Вопросы касались того, как пользователи познакомились с Тейшерой, в какие игры играли вместе, а также есть ли среди друзей обвиняемого иностранцы.

Уточняется, что некоторые пользователи сообщали о россиянах и украинцах среди тех, с кем он вместе играл в компьютерные игры.

Сотрудники ФБР пока не могут сказать, что среди пользователей сервера Тейшеры были иностранцы, связанные с правительствами других государств.

Ранее газета The New York Times писала, что Тейшера начал публиковать секретную информацию в Discord почти сразу после начала специальной военной операции России на Украине.

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