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NYT: Тейшера публиковал секретные данные в Discord с февраля 2022 года

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Global Look Press

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра публиковал секретные данные на онлайн-платформе Discord с февраля 2022 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации издания, пользователь, чей аккаунт предположительно принадлежит Тейшере, начал публиковать секретную информацию через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине в группе, которая насчитывала около 600 человек. Он ссылался на информацию Центрального разведывательного управления США и других американских разведслужб.

Уточняется, что Тейшера публиковал данные о погибших как с российской, так и с украинской стороны, а также информацию российской разведки.

Ранее газета The New York Times писала, что Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных данных Пентагона, может получить 15 лет тюремного заключения.

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