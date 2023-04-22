«РВ» показала кадры уничтоженного российской армией танка ВСУ под Кременной

Российские войска уничтожили украинский танк под Кременной, видео появилось в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Военный показал не только разбитый танк, но также и оставшиеся после боестолкновения снаряды.

Военнослужащий отметил в видео, что леса под Кременной из-за боев не осталось: на кадры попали обгоревшие стволы деревьев.

В марте украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили бронемашину ВСУ под Кременной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.