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«РВ» показала кадры уничтоженного российской армией танка ВСУ под Кременной

Российские войска уничтожили украинский танк под Кременной, видео появилось в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Военный показал не только разбитый танк, но также и оставшиеся после боестолкновения снаряды.

Военнослужащий отметил в видео, что леса под Кременной из-за боев не осталось: на кадры попали обгоревшие стволы деревьев.

В марте украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили бронемашину ВСУ под Кременной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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