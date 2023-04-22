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«РВ» показала российский танк, заставивший украинскую пехоту отступать

«РВ»: российский танк ворвался на позиции ВСУ и обратил пехоту в бегство

Российский танк ворвался на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации и заставил украинских военных отступить, кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На опубликованных кадрах видно, как российский танк едет по полю, а украинские военные убегают от него по окопам.

«Наши танкисты <…> заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», — говорится в посте «РВ».

Накануне «РВ» опубликовала видео, как российский спецназ уничтожил колонну бронетехники ВСУ под Донецком.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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