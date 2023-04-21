Пригожин: ВСУ пойдут в наступление, но не сейчас в условиях слякоти

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление, но на данный момент в условиях сильной слякоти не могут его начать. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Он отметил, что сегодня контрнаступление Украины не начнется «по вполне понятным причинам» — из-за чудовищной слякоти.

«На территории сегодня даже пикапы не проезжают нормально по полям, не говоря уже про «Уралы», тяжелую технику, вплоть до танков. Просохнуть почве еще надо дней десять», — рассказал Пригожин.

Он задался вопросом, как будут наступать ВСУ в подобных условиях, и подчеркнул, что украинские военные сами примут решения, а его об этом в известность не ставят. При этом он отметил факт того, что ВСУ планируют наступление, поэтому «мы должны быть готовы десятикратно, чтобы не повторилось так, как было в 1941-м году».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи контактной группы на авиабазе «Рамштайн» заявил, что Украина добьется в нем успехов в подходящий момент.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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