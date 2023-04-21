Al Hadath: в столице Судана установилось затишье после прекращения огня

В столице Судана Хартуме установилось затишье после достижения соглашения между армией Судана и Силами быстрого реагирования о соблюдении режима прекращения огня. Об этом сообщает Al Hadath.

Телеканал в том числе показал кадры кварталов Хартума без стрельбы и взрывов. Отмечается, что между сторонами в провинциях государства значительно снизился уровень напряженности.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Судана согласились на трехдневное перемирие с пятницы в связи с мусульманским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам). Представители суданской армии также выразили надежду на то, что Силы быстрого реагирования будут соблюдать все требования перемирия и остановят какие-либо военные передвижения.

Конфликт между ВС Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.