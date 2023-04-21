Foreign Policy: Киев отложил «апрельское наступление» из-за нехватки оружия

Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову.

Издание подчеркивает, что по словам Устиновой, украинская сторона планировала начать наступление в апреле. Но из-за недостатка оружия дату начала операции пришлось передвинуть на неопределенный срок.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы американской разведки сообщило, что США продолжают готовить ВСУ к наступлению в районе Бахмута. Из «слитых» данных следует, что оно запланировано на 30 апреля.

Кроме того, в публикации оценивается численность российских и украинских войск на данном направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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