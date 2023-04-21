Foreign Policy: Украине передали ЗРК Hawk без радаров

Переданный Вооруженным силам Украины зенитно-ракетный комплекс Hawk прибыл в страну без радаров. Об этом сообщает Foreign Policy.

«Украина... пытается временно заменить американские Patriot... советскими ракетами «Бук» и ракетным комплексом средней дальности Hawk, который... прибыл на Украину без радаров», — сказано в сообщении.

По данным издания, действие украинских систем противовоздушной обороны распространяется только на ряд городов.

Ранее сообщалось, что прибывающие на Украину танки Leopard используют разные снаряды и Киеву будет сложно их закупать оптом.

До этого стало известно, что Украине не хватит танков и другого вооружения для возможного контрнаступления, а предстоящие поставки техники, вероятно, прибудут слишком поздно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.