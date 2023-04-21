Foreign Policy: переданные Украине Leopard используют разные снаряды

Прибывающие на Украину танки Leopard используют разные снаряды и Киеву будет сложно их закупать оптом. Об этом сообщает Foreign Policy.

В статье сказано, что танки Leopard, прибывающие из восьми разных государств на Украину, стреляют разными снарядами.

«Это означает, что украинцы не могут закупать боеприпасы... оптом», — говорится в материале.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее издание The New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщало, что Украине не хватит танков и другого вооружения для возможного контрнаступления, а предстоящие поставки техники, вероятно, прибудут слишком поздно.

В публикации отмечается, что заявления о том, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени 2023 года, делают мощнейшее оружие американской стороны на шаг ближе конфликту. Но даже если их смогут передать раньше, то техника не успеет достичь поле боя к началу контрнаступления ВСУ.