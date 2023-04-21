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Генсек НАТО Столтенберг допустил успех готовящегося контрнаступления ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи контактной группы на авиабазе «Рамштайн» заявил, что Украина добьется в нем успехов в подходящий момент. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt.

Он подчеркнул, что твердо убежден в том, что когда украинская сторона оценит момент подходящим для контрнаступления с возможностью освободить большее количество территорий, то тогда оно может пройти победоносно.

Столтенберг добавил, что в Североатлантическом альянсе знают о способностях ВСУ добиваться успехов на поле боя. Он указал, что этому способствует в том числе невероятная по своим объемам западная поддержка.

Ранее Столтенберг после визита в Киев заявил, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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