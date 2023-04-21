Shot: в небе над Курской областью пограничники сбили из автомата БПЛА самолетного типа

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит из автомата пограничниками в небе над Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что беспилотник Вооруженных сил Украины успел пролететь от российско-украинской границы всего 500 метров, а после был сбит в районе села Гусево.

Издание подчеркивает, при попытке атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат.

Накануне Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. По словам чиновника, местные жители не пострадали, администрация села вывезла их на броневиках на безопасное расстояние. Но снаряды повредили три частных дома и три автомобиля: выбиты окна, посечены фасады и кровля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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