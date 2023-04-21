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NYT: Киев испытывает нехватку танков и другого вооружения для возможного контрнаступления

NYT: утечка Пентагона показала, что Киев испытывает нехватку вооружения для наступления

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Reuters

Украине не хватит танков и другого вооружения для возможного контрнаступления, а предстоящие поставки техники, вероятно, прибудут слишком поздно. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

В публикации отмечается, что заявления о том, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени 2023 года, делают мощнейшее оружие американской стороны на шаг ближе к месту конфликта. Но даже если их смогут передать раньше, то техника не успеет достичь поле боя к началу контрнаступления ВСУ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В слитых документах Пентагона отмечается, что американские военные эксперты предполагают, что для контрнаступления украинской стороне потребуется 253 танка. К концу февраля было поставлено только 200 боевых машин, 60 из которых произведены Западом, их и просил Киев. Оставшиеся 140 танков были отремонтированы, как указывается, они советских времен.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев, Берлин и Варшава подписали документ о намерении открыть центр по обслуживанию танков украинских сил Leopard 2. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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