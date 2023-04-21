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«Общественное» сообщило о двух взрывах в подконтрольном Украине Запорожье

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В подконтрольном Украине городе Запорожье произошли два взрыва, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Запорожье прогремели два взрыва, сообщают корреспонденты «Суспильного». В городе и области объявлена воздушная тревога», — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, тревога прозвучала также в Днепропетровской области.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона сообщила, что в Винницкой области в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект.

Гуменюк отметила, что речь может идти не просто о критической, а о стратегической инфраструктуре.

10 октября Вооруженные силы РФ стали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на действия Киева. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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