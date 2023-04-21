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СБУ опубликовала фото аэродрома Канатово после ракетного обстрела ВС РФ в июле 2022 года

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала в Telegram-канале фото аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года после его обстрела воздушно-космическими силами России и обвинила в самоуправстве военного ВСУ Романа Червинского.

На кадрах видны разрушенные здания, уничтоженная техника и глубокие воронки от ракет.

СБУ утверждает, что Червинский пытался договориться о краже самолета ВС России с российским пилотом, который заявил о согласии перейти на сторону Украины.

По данным разведки, данный шаг позволил российским военным получить информацию о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила о ликвидации еще трех каналов бегства граждан страны за границу, новые схемы выезда действовали в Винницкой, Львовской и Одесской областях. По информации СБУ в Винницкой области была организована водная переправа в Молдавию через реку Днестр, желающим выдавали гидрокостюмы, а в Одесской и Львовской областях уклонистам оформляли фиктивные документы, которые предоставляют право на выезд из страны.

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