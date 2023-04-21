В России представили снайперский костюм-невидимку «Богомол-Z»

Представитель компании «Альфа К» Виктор Константинопольский заявил, что в Москве на II специализированной выставке «Экипировка» представили невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z». Об этом сообщает РИА Новости.

«На данной выставке мы представили новейшую технологию — металлизация ткани, которая позволяет создать «костюм-невидимку», мы его назвали «Богомол-Z». Он впервые представляется в этом году, и его особенность — работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора», — отметил Константинопольский.

По его словам, костюм позволит защитить как военного, так и технику.

При этом представитель «Альфа К» подчеркнул, что костюм весит от 1 до 3 кг и предназначен для снайперов.

Он добавил, что новое снаряжение уже тестирует Минобороны РФ и военные в зоне спецоперации.

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