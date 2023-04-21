МИД России: наращивание ракетных вооружений США нацелено на превосходство над РФ и Китаем

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что наращивание ракетных вооружений Вашингтоном и союзниками направлено на глобальное превосходство над Москвой и Пекином. Об этом он сообщил в интервью изданию «Международная жизнь».

«Наращивание вооружений, прежде всего ракетных, США и их союзниками, нацелено на достижение глобального превосходства над потенциальными «соперниками» — Китаем и Россией. Уже явно прослеживаются два вектора длительного военного противостояния с консолидированным западным миром — европейский и азиатский», — сказал он.

Ранее Машков заявлял, что гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, становится неконтролируемой. Он отмечал, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются блоки антикитайской направленности с ракетным компонентом, что создает напряженную обстановку в регионе.

21 апреля он же сообщал, что для России очевидно потребовать наращивать тактический ракетный потенциал и заблаговременно накапливать запасы ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде.