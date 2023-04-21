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Бизнесмен Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не поддерживает стороны конфликта в Судане

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Евгений Биятов/РИА Новости

Частная военная компания «Вагнер» не поддерживает никого из участников конфликта в Судане, заявил основатель компании Евгений Пригожин, цитирует его пресс-служба в Telegram.

«ЧВК «Вагнер» никаким образом не участвует в суданском конфликте, и вопросы всех СМИ касательно какой-либо помощи генералу [главе Сил быстрого реагирования Мухаммеду] Дагло, или [командующему армией Абдель Фаттаху] аль-Бурхану, или еще каким-нибудь лицам на территории Судана являются не чем иным как попыткой провокации», — подчеркнул он.

Он заявил, что при подобных попытках раскачать «суданскую лодку» руководство ЧВК будет сообщать в ООН.

Таким образом Пригожин ответил на запрос от репортера The Wall Street Journal, который заявил, что ЧВК «Вагнер» предложил оказать помощь генералу Дагало в Судане с зенитными ракетами ПЗРК, хранящимися в Центральноафриканской республике.

Конфликт в Судане разгорелся 15 апреля, когда Силы быстрого реагирования и части регулярной армии Судана обвинили друг друга в нападениях в столице страны Хартуме и городе Мерове.

Командующий армией аль-Бурхан также руководит Суверенным советом, Дагало является главой Сил быстрого реагирования и заместителем аль-Бурхана в этом органе.

По данным комитета врачей Судана, в результате столкновений погибли 243 мирных жителя, 1335 пострадали, передает Al Jazeera.

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