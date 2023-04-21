СБУ заявила о ликвидации в трех областях Украины каналов побега военнообязанных за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о ликвидации еще трех каналов бегства граждан страны за границу, новые схемы выезда действовали в Винницкой, Львовской и Одесской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

В службе подчеркнули, что уклонистам предлагали «водолазные» услуги и фейковые медсправки».

СБУ утверждает, что в Винницкой области была организована водная переправа в Молдавию через реку Днестр, желающим выдавали гидрокостюмы, а в Одесской и Львовской областях уклонистам оформляли фиктивные документы, которые предоставляют право на выезд из страны.

Сотрудники СБУ по данному факту задержали пятерых человек.

Ранее Служба безопасности Украины задержала проводника поезда, организовавшего канал по нелегальной переправке уклонистов в страны Евросоюза в вентиляционной системе вагона поезда.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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