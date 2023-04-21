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Минобороны Великобритании: на Украину после подготовки суммарно вернулись 14 тысяч военных

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Australian Government Department of Defence

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в общей сложности 14 тыс. украинских военных вернулись на Украину после военной подготовки в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что украинских новобранцев обучили и оснастили для таких операций, как расчистка окопов, оказание первой помощи на поле боя, ознакомлены с правом вооруженных конфликтов, тактикой патрулирования и обучены (военным) действиям в сельской местности.

В заявлении отметили, что к концу 2023 года число обученных украинских военных в Соединенном Королевстве достигнет 20 тыс. человек.

Ранее представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военных применению в бою танков M1A1 Abrams.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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