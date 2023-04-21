Глава Пентагона Остин: танки Abrams прибудут в ФРГ в ближайшие недели для обучения ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил после заседания контактной группы по Украине в Рамштайне, что танки США Abrams прибудут в ФРГ в следующие несколько недель и военные Вооруженных сил Украины будут проходить на них обучение. Об этом сообщает ТАСС

«Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники. Те танки, которые украинцам предстоит использовать для обучения, прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель», — сказал Остин.

Он также отметил, что государства-члены контактной группы поставили ВСУ более 230 танков, свыше 1,5 тысячи бронемашин и другую технику и боеприпасы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Politico также писало, что в ближайшие недели Соединенные Штаты начнут обучение украинских сил использованию и ремонту американских танков Abrams.

Ожидается, что 31 танк M1A1 Abrams прибудет на полигон Графенвер в Германии к середине-концу мая. Обучение начнется через неделю-две, после того как танки пройдут период технического обслуживания.